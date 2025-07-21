Известно, что работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Франковска Руслана Марцинкива.

Актуально Ракеты заходят в воздушное пространство Украины: главное о массированной атаке ночью

Что известно о вражеской атаке на Франковск?

По данным Воздушных сил, в город подлетал по меньшей мере один "Шахед". Мониторинговые ресурсы уточнили, что заходил он из Тернопольщины. Кроме того, на Тернопольщине находились по меньшей мере два дрона.

Впоследствии мониторинговые ресурсы заявили, что в сторону Франковщины с Тернопольщины движется "Калибр". О заходе на Прикарпатье этой крылатой ракеты информации не было.

В то же время Марцинкив заявил, что может быть громко. Также городской голова призвал ничего не фотографировать и не выкладывать в сети.

0 3:46 во Франковске прогремели новые взрывы. По словам мэра Марцинкива, снова работала ПВО.

Добавим, что этой ночью под массированной атакой БпЛА находился Киев. В столице загорелась крыша нежилого здания в Дарницком районе. Кроме того, громко было в Днепре.

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