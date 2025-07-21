Все, что известно о российской атаке ракетами и "Шахедами" в ночь на 21 июля, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Россияне снова подняли в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Что известно об атаке на Украину в ночь на 21 июля?