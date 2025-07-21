Все, что известно о российской атаке ракетами и "Шахедами" в ночь на 21 июля, рассказывает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Украину в ночь на 21 июля?

02:47, 21 июля

Ракета курсом на Очаков Николаевской области.

02:44, 21 июля

Продолжается атака беспилотников на Киев.

02:41, 21 июля

Ракета на юге Херсонской области.

02:18, 21 июля

В Воздушных силах сообщили, что из акватории Черного моря зафиксированы пуски ракет "Калибр".

02:14, 21 июля

Борта Ту-95МС осуществили пусковой маневр. По словам специалистов OSINT, в случае подтверждения пусков ракет, можно ожидать их в воздушном пространстве Украины ориентировочно в 03:00 – 04:00.

Предварительно осуществлен пуск крылатых ракет Х-101/Х-55 с двух стратегических бомбардировщиков.