Усе, що відомо про російську атаку ракетами та "Шахедами" в ніч на 21 липня, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Україну в ніч проти 21 липня?

02:47, 21 липня

Ракета курсом на Очаків Миколаївської області.

02:44, 21 липня

Триває атака безпілотників на Київ.

02:41, 21 липня

Ракета на півдні Херсонської області.

02:18, 21 липня

У Повітряних силах повідомили, що з акваторії Чорного моря зафіксовані пуски ракет "Калібр".

02:14, 21 липня

Борти Ту-95МС здійснили пусковий маневр. За словами фахівців OSINT, у разі підтвердження пусків ракет, можна очікувати їх у повітряному просторі України орієнтовно о 03:00 – 04:00.

Попередньо здійснено пуск крилатих ракет Х-101/Х-55 з двох стратегічних бомбардувальників.