Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" збили сьогодні 22 липня?

З 23:00 21 липня російські загарбники атакували Україну 42 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Окупанти запускали дрони з 3 напрямків, – Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також мис Чауда й селище Гвардійське в окупованому Криму.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні та сході країни,

– заявили Повітряні сили.

Додали, що ще 7 дронів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Також зафіксовано влучання 9 безпілотників у 3 локаціях, а падіння збитих (уламки) – на 3 локаціях.