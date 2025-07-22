Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди летять "Шахеди"?
Ворожі дрони на Дніпропетровщині, курс північно-східний/північний. Ударні БпЛА противника на межі Дніпропетровщини та Полтавщини, курс Харківщина. Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА з півдня! Дніпропетровська область (Самарівський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА! БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – на Павлоград. Донецька, Харківська, Дніпропетровська (Павлоградський, Дніпровський, Камянський, Криворізький райони) області – загроза застосування ударних БпЛА. Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА. Нікополь – ворожі ударні БпЛА над містом. Дніпропетровщина: дрони рухаються курсом на Нікополь. Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА з півдня! Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В Херсонській області загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожі дрони на Дніпропетровщині, курс північно-східний/північний.
Ударні БпЛА противника на межі Дніпропетровщини та Полтавщини, курс Харківщина.
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА з півдня!
Дніпропетровська область (Самарівський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА!
БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – на Павлоград.
Донецька, Харківська, Дніпропетровська (Павлоградський, Дніпровський, Камянський, Криворізький райони) області – загроза застосування ударних БпЛА.
Дніпропетровська область (Синельниківський район) – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Нікополь – ворожі ударні БпЛА над містом.
Дніпропетровщина: дрони рухаються курсом на Нікополь.
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА з півдня!
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
В Херсонській області загроза застосування ворогом ударних БпЛА.