Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда летят "Шахеды"?
Вражеские дроны на Днепропетровщине, курс северо-восточный/северный. Ударные БпЛА противника на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс Харьковщина. Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА с юга! Днепропетровская область (Самаровский район) – угроза применения ударных вражеских БпЛА! БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс – на Павлоград. Донецкая, Харьковская, Днепропетровская (Павлоградский, Днепровский, Каменский, Криворожский районы) области – угроза применения ударных БпЛА. Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения ударных вражеских БпЛА. Никополь – вражеские ударные БпЛА над городом. Днепропетровщина: дроны движутся курсом на Никополь. Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА с юга! Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. В Херсонской области угроза применения врагом ударных БпЛА.
Вражеские дроны на Днепропетровщине, курс северо-восточный/северный.
Ударные БпЛА противника на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс Харьковщина.
Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА с юга!
Днепропетровская область (Самаровский район) – угроза применения ударных вражеских БпЛА!
БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс – на Павлоград.
Донецкая, Харьковская, Днепропетровская (Павлоградский, Днепровский, Каменский, Криворожский районы) области – угроза применения ударных БпЛА.
Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения ударных вражеских БпЛА.
Никополь – вражеские ударные БпЛА над городом.
Днепропетровщина: дроны движутся курсом на Никополь.
Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА с юга!
Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
В Херсонской области угроза применения врагом ударных БпЛА.