Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда летят "Шахеды"?

00:37, 22 июля

Вражеские дроны на Днепропетровщине, курс северо-восточный/северный.

00:24, 22 июля

Ударные БпЛА противника на границе Днепропетровщины и Полтавщины, курс Харьковщина.

23:58, 21 июля

Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА с юга!

23:47, 21 июля

Днепропетровская область (Самаровский район) – угроза применения ударных вражеских БпЛА!

23:41, 21 июля

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс – на Павлоград.

23:32, 21 июля

Донецкая, Харьковская, Днепропетровская (Павлоградский, Днепровский, Каменский, Криворожский районы) области – угроза применения ударных БпЛА.

23:24, 21 июля

Днепропетровская область (Синельниковский район) – угроза применения ударных вражеских БпЛА.

23:22, 21 июля

Никополь – вражеские ударные БпЛА над городом.

23:12, 21 июля

Днепропетровщина: дроны движутся курсом на Никополь.

23:10, 21 июля

Днепропетровская область – угроза применения ударных БпЛА с юга!

23:06, 21 июля

Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

23:00, 21 июля

В Херсонской области угроза применения врагом ударных БпЛА.