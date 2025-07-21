Игнат сказал, что заявления Бундесвера вызвали резонанс. В эфире телемарафона начальник управления коммуникаций ВС ВСУ обратился к западным партнерам, передает 24 Канал.

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Что говорят в ВС о 2000 "Шахедов" за ночь

20 июля глава ситуационного центра по вопросам Украины Министерства обороны Германии генерал Кристиан Фройдинг заявил, что россияне могут одновременно использовать до двух тысяч "Шахедов".

До того украинские аналитики называли цифру до тысячи дронов-камикадзе.

Юрий Игнат подчеркнул, что с уважением относится к партнерам Украины, которые предоставляют оружие и призывают больше поддерживать наше государство. Но он призвал украинских и западных экспертов осторожно оперировать цифрами. Ведь россияне с радостью подхватили эту новость и показали, как в Елабуге собирают "Шахеды".

По словам представителя ВС, это видео российского пропагандистского канала было заготовлено заранее. Враг с разных ракурсов показал планеры "Шахедов", чтобы напугать украинцев.