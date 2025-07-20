Их красят в матовый черный, чтобы прятать в ночном небе. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как выглядит производство "Шахедов" в Елабуге?

Телеканал Минобороны России "Звезда" показал процесс производства дронов типа "Герань-2", что является российской версией "Шахеда", на заводе в Елабуге. Это производство периодически становится целью для ударов украинских БпЛА.

К сожалению, на кадрах видно довольно впечатляющие масштабы производства. Сотни дронов готовятся к отгрузке.

Массовое производство "Шахедов" в Елабуге

На кадрах видим, что ударные беспилотники красят в матовый черный цвет. Россия надеется так скрыть "Шахеды" от прожекторов мобильных огневых групп Украины. Матовый цвет по замыслу, вероятно, должен меньше сверкать в небе. Среди прочего именно поэтому Россия выбирает для атак ночное время, что должно значительно усложнить перехват таких дронов для украинских защитников.

Более того, российское пропагандистское телевидение сняло целый репортаж о запуске "Гераней".

Как Россия запускает сотни "Шахедов" по Украине: смотрите видео