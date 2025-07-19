Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, чем отличаются "дроны-ждуны" от дронов на радиоуправлении. Дрон на радиоуправлении имеет ограниченный ресурс батареи, поэтому в воздухе он может находиться лишь непродолжительное время.

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Как уничтожить новые дроны?

Если операторы не находят военную цель, они попадают по любому, что случается рядом. Это, как правило, или блокпосты, или гражданские авто, техника ГСЧС или машины, которые обслуживают муниципальные службы.

"Дроны-ждуны" – это, как правило, оптоволоконные дроны. В режиме ожидания такой дрон может оставаться на позиции очень долго – иногда даже целые сутки. Это возможно благодаря тому, что в режиме ожидания батарея почти не расходуется.

Поэтому они поднимают этот оптоволоконный дрон, он приземляется где-то на маршруте – часто там, где передвигается военная машина или гражданские авто. Он сидит, ждет. Это может быть не только на земле, но и на здании – там, где есть какой-то обзор. Он сидит, ждет,

– сказал Павел Нарожный.

Он добавил, что эффективного противодействия таким дронам практически не существует. Это типичная проблема оптоволоконных аппаратов – они не передают радиосигнал, поэтому средства радиоэлектронной борьбы здесь не работают. Единственный способ – выявить место, где находятся операторы этих дронов, и нанести по нему удар. Операторы таких дронов являются высокоприоритетной целью.

Их находят по различным вторичным признакам: например, наличие антенн или то, что к ним постоянно подвозят боеприпасы. Их обнаруживают и наносят удары любым, даже дорогостоящим оружием. Здесь может идти речь и об артиллерийских снарядах калибра 155 мм, и об управляемых авиационных бомбах,

– сказал Нарожный.

Он также отметил, что противодействие таким дронам является сложным. Если дрон удается обнаружить, его пытаются уничтожить – или сбрасывают на него гранату, или перерезают оптоволоконный кабель, который достаточно заметен, ведь тянется позади дрона. Впрочем, эффективного массового способа борьбы с такими аппаратами пока не существует.