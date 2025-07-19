Військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу пояснив, чим відрізняються "дрони-ждуни" від дронів на радіокеруванні. Дрон на радіокеруванні має обмежений ресурс батареї, тож у повітрі він може перебувати лише нетривалий час.

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Як знищити нові дрони?

Якщо оператори не знаходять військову ціль, вони влучають по будь-чому, що трапляється поруч. Це, як правило, або блокпости, або цивільні авто, техніка ДСНС чи машини, які обслуговують муніципальні служби.

"Дрони-ждуни" – це, як правило, оптоволоконні дрони. У режимі очікування такий дрон може залишатися на позиції дуже довго – іноді навіть цілу добу. Це можливо завдяки тому, що в режимі очікування батарея майже не витрачається.

Тому вони піднімають цей оптоволоконний дрон, він приземляється десь на маршруті – часто там, де пересувається військова машина або цивільні авто. Він сидить, чекає. Це може бути не тільки на землі, а й на будівлі – там, де є якийсь огляд. Він сидить, чекає,

– сказав Павло Нарожний.

Він додав, що ефективної протидії таким дронам практично не існує. Це типова проблема оптоволоконних апаратів – вони не передають радіосигнал, тож засоби радіоелектронної боротьби тут не працюють. Єдиний спосіб – виявити місце, де перебувають оператори цих дронів, і завдати по ньому удару. Оператори таких дронів є високопріоритетною ціллю.

Їх знаходять за різними вторинними ознаками: наприклад, наявність антен або те, що до них постійно підвозять боєприпаси. Їх виявляють і завдають ударів будь-якою, навіть високовартісною зброєю. Тут може йтися і про артилерійські снаряди калібру 155 мм, і про керовані авіаційні бомби,

– сказав Нарожний.

Він також зазначив, що протидія таким дронам є складною. Якщо дрон вдається виявити, його намагаються знищити – або скидають на нього гранату, або перерізають оптоволоконний кабель, який досить помітний, адже тягнеться позаду дрона. Утім, ефективного масового способу боротьби з такими апаратами наразі не існує.