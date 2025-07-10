Варто згадати нещодавню атаку російських FPV-дронів по Добропіллю. Як розповів 24 Каналу офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, до цього міста від лінії бойового зіткнення близько 20 кілометрів.

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Ця атака підтверджує, що противник може долітати на дуже великі відстані, тому логістика вже давно перебуває під серйозною загрозою. Варто розуміти, що логістичні маршрути – це доволі обмежена кількість доріг.

Вона може витримати автотранспорт, який швидко довезе боєприпаси, їжу, поміняє особовий склад. Противник знає про ці маршрути, так само як Сили оборони знають про ворожі.

Тому ще раніше окупанти почали застосовувати тактику "дронів-ждунів". Це дрони на оптоволокні, які сідають на маршруті. Їхньої батареї вистачає до 6 годин роботи. Тоді дрон в режимі спостереження чекає на автомобілі Сил оборони й коли їх бачить – вилітає і завдає ураження,

– розповів офіцер бригади "Рубіж".

Українські військові навчилися боротися з такою тактикою, але вона дуже небезпечна. Найважливіше – виявити дрон, бо противник зараз активно розвиває БпЛА сферу.

FPV-дрони тепер залітають надзвичайно далеко. Поки не мовиться про прицільне влучання кудись, але тенденція не найкраща.

До слова, 9 липня російські окупанти на Херсонщині спрямували дрон по цивільному подвір'ї. У цей момент там перебувала прабабуся з однорічним внуком. Внаслідок удару дитина загинула.