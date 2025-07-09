Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та Суспільне, якому розповіли про ситуацію у пресслужбі Добропільської МВА.

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Вибухи у Добропіллі

Російські війська протягом середи, 9 липня, атакували місто Добропілля, що в Донецькій області.

В пресслужбі Добропільської МВА повідомили, що 5 людей зазнало поранень.

За попередньою інформацією, атака на місто Добропілля впродовж дня відбувалась FPV-дронами. Пораненні п'ятеро цивільних осіб різного ступеня тяжкості,

– розповіли в пресслужбі МВА.

Місцеві пабліки повідомляють, що один із дронів влучив у дах магазину, також палають до десяти автомобілів.

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Зазначимо, що кількість дронів, які атакували місто, невідома, однак, як пишуть телеграм-канали, місцеві зазначають, що чули їх із різних боків.

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У пабліках оприлюднюють відео, як FPV літають просто над вулицею, по якій ходять люди. На кадрах видно і чутно вибухи недалеко від кафе.

