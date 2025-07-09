Окупанти били по будинках та авто з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

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Що відомо про обстріли Донеччини

Вадим Філашкін розповів, що росіяни атакували місто Родинське. Вони спрямували туди FPV-дрони.

Загинуло 5 осіб, а також знищено 2 цивільні автівки.

2 авіаударів ворог завдав по Костянтинівці. Від удару 3 людини загинули, ще 1 – поранена.

Також у місті пошкоджень зазнав 21 приватний будинок, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт.

Обстріляли окупанти й Званівську громаду. Через атаку безпілотником постраждали 2 водіїв автомобіля.

Вони везли гуманітарну допомогу мешканцям цієї фронтової громади.

Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає на небезпеку не тільки себе, але й тих, хто ризикує своїм життям, щоб привезти допомогу до прифронтових населених пунктів. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!

– закликав голова ОВА.

Нагадаємо, що окупанти також атакували дроном Херсонщину. Вони на приватному подвір'ї вбили 1-річного хлопчика та поранили його прабабусю.