Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы и Суспильное, которому рассказали о ситуации в пресс-службе Добропольской ГВА.
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Взрывы в Доброполье
Российские войска в течение среды, 9 июля, атаковали город Доброполье, что в Донецкой области.
В пресс-службе Добропольской ГВА сообщили, что 5 человек получили ранения.
По предварительной информации, атака на город Доброполье в течение дня происходила FPV-дронами. Раненые пятеро гражданских лиц различной степени тяжести,
– рассказали в пресс-службе ГВА.
Местные паблики сообщают, что один из дронов попал в крышу магазина, также горят до десяти автомобилей.
Россияне дронами атаковали Доброполье: смотрите видео
Отметим, что количество дронов, которые атаковали город, неизвестно, однако, как пишут телеграм-каналы, местные отмечают, что слышали их с разных сторон.
Враг ударил дронами по Доброполью: смотрите видео
В пабликах публикуют видео, как FPV летают прямо над улицей, по которой ходят люди. На кадрах видно и слышно взрывы недалеко от кафе.