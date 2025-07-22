Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько “Шахедов” сбили сегодня 22 июля?

С 23:00 21 июля российские захватчики атаковали Украину 42 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Оккупанты запускали дроны с 3 направлений, – Приморско-Ахтарск в России, а также мыс Чауда и поселок Гвардейское в оккупированном Крыму.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге и востоке страны,

– заявили Воздушные силы.

Добавили, что еще 7 дронов – локально потеряны/подавлены РЭБ. Также зафиксировано попадание 9 беспилотников в 3 локациях, а падение сбитых (обломки) – на 3 локациях.