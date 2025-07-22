Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия атаки "Шахедами" на Одессу 22 июля?

Этой ночью россияне в очередной раз запустили по Одессе "Шахеды". В результате вражеского удара вспыхнул пожар на парковке, горели автомобили. Кроме того, выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.

По предварительной информации, пострадал 1 человек,

– сообщили в ГСЧС.

Также добавили, что на месте работали психологи.

Последствия атаки России: смотрите фото и видео

Для ликвидации последствий атаки террористов от ГСЧС привлекли 17 единиц техники и 62 спасателей.

Последствия атаки "Шахедами" на Одессу 22 июля / Фото ГСЧС