Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Кипера.

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Что известно об атаке дронами по Одессе?

Ночью 22 июля в ряде областей раздается воздушная тревога в связи с атакой вражеских дронов. Под прицелом врага оказалась Одесса.

Ближе к 2 часам ночи в регионе объявили тревогу. Тогда в Воздушных силах информировали о новых группах БпЛА из акватории Черного моря, в частности в направлении региона.

Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!

– сообщил глава ОВА в 2:06.

В Воздушных силах тогда отметили, что в акватории Черного моря вблизи Одессы находится группа ударных БпЛА.

"Находитесь в укрытиях! Работает ПВО!", – информировали в ПС.

В 2:23 мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в городе слышны взрывы.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.