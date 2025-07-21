Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Олега Григорова.

Читайте также Массированная атака на Киев: есть жертва, количество пострадавших снова возросло, среди них – ребенок

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Что известно об атаке на Сумщину вечером 21 июля?

Около 22:20 глава Сумской ОВА написал, что вечером агрессор атаковал беспилотниками гражданскую инфраструктуру Путивльской общины. Отметил, что среди пострадавших есть 5-летний мальчик.

Чиновник отметил, что им уже оказали необходимую медицинскую помощь. Прошло без госпитализации.

На месте попадания вспыхнул пожар. Сейчас продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Уже в 23:23 стало известно, что количество пострадавших возросло до 11.

Один человек в тяжелом состоянии. Это 24-летний мужчина,

– рассказал Олег Григоров.

Председатель ОВА добавил, что медики госпитализируют пострадавшего.

Заметим, в 22:30 в Сумах прогремели взрывы. По состоянию на 23:30 воздушная тревога продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.