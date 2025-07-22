Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Олега Кіпера.
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До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Що відомо про атаку дронами по Одесі?
Вночі 22 липня в низці областей лунає повітряна тривога у звʼязку з атакою ворожих дронів. Під прицілом ворога опинилася Одеса.
Ближче 2 годині ночі в регіоні оголосили тривогу. Тоді в Повітряних силах інформували про нові групи БпЛА із акваторії Чорного моря, зокрема у напрямку регіону.
Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!
– повідомив очільник ОВА о 2:06.
В Повітряних силах тоді зазначили, що в акваторії Чорного моря поблизу Одеси перебуває група ударних БпЛА.
"Перебувайте в укриттях! Працює ППО!", – інформували в ПС.
О 2:23 мер міста Геннадій Труханов повідомив, що в місті чутно вибухи.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.