Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Близько першої години ночі російські війська завдали щонайменше трьох ракетних ударів по Шосткинській громаді на Сумщині.

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14-річна дівчинка поранена під час атаки на медзаклад

Ворожа атака спричинила пожежу в будівлі медичного закладу, а також пошкодила багатоповерхові та приватні будинки.

У мережі вже з’явилися моторошні фото зруйнованих будівель і наслідків удару.

Росія обстріляла лікарню на Сумщині / Фото: ДСНС України

За даними Сумської обласної військової адміністрації, постраждала 14-річна дівчинка. Вона зазнала уламкових поранень скла, коли бігла до укриття. Дитину госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

Влада наголосила, що російська армія навмисно цілила по цивільній інфраструктурі, через що страждають мирні мешканці, зокрема діти. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та обстежили територію після обстрілу. Нині триває ліквідація наслідків атаки.