Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Около часа ночи российские войска нанесли по меньшей мере три ракетных удара по Шосткинской общине на Сумщине.

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14-летняя девочка ранена во время атаки на медучреждение

Вражеская атака вызвала пожар в здании медицинского учреждения, а также повредила многоэтажные и частные дома.

В сети уже появились жуткие фото разрушенных зданий и последствий удара.

Россия обстреляла больницу в Сумской области / Фото: ГСЧС Украины

По данным Сумской областной военной администрации, пострадала 14-летняя девочка. Она получила осколочные ранения стекла, когда бежала в укрытие. Ребенка госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь.

Власти отметили, что российская армия намеренно целилась по гражданской инфраструктуре, из-за чего страдают мирные жители, в частности дети. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и обследовали территорию после обстрела. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.