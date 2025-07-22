В ночь на 22 июля Россия в очередной раз атаковала дронами Украину. Она запустила 42 дрона по трем направлениям, зафиксировано попадание 9 беспилотников в 3 локациях, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия ударила по больнице на Сумщине: пострадала 14-летняя девочка

Взрывы в Сумах

Около 13:17 в Сумах были слышны взрывы.

В 13:18 в Сумской области объявили воздушную тревогу.

Заметим, что ранее Воздушные силы сообщали, что на юго-востоке Сумщины присутствуют разведывательные БПЛА противника, которые могут являться наводчиками вражеских средств поражения.

Напомним, что поздно вечером 21 июля оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. Ранены 3 человека, в том числе ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек. Повреждены 5 многоквартирных домов, 18 автомобилей, торговый центр.

В ночь на 22 июля россияне обстреляли Одессу дронами, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе пожарно-спасательная часть.

В результате удара КАБами по Краматорску погиб 10-летний мальчик.