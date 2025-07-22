Также известно, что из-за удара на месте вспыхнуло возгорание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.

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Какие последствия удара по Краматорску?

По данным местных властей, ночью во вторник, 22 июля, россияне ударили управляемой авиабомбой по Краматорску. Произошло попадание в многоквартирный жилой дом, на месте сразу возник пожар.

По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это парень 2015 года рождения,

– говорится в сообщении городского совета.

Кроме того, согласно обнародованной информации, еще пять человек пострадали. Отмечают, что сейчас им оказывают всю необходимую квалифицированную помощь. Других деталей относительно обстрела не указывают.

К слову, на днях в Виннице из-за ожогов и ранения в больнице умер Виталий Балибюк, один из пострадавших в результате массированного удара россиян, осуществлен в среду, 16 июля. Мужчине было 47 лет.