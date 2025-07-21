Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Винницы Сергея Моргунова. Он рассказал детали о погибшем мужчине.

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Что известно о смерти мужчины?

По словам чиновника, в больнице от ранений и ожогов умер Виталий Балибюк. Известно, что мужчина работал на одном из предприятий, которое россияне обстреляли ударными дронами в ночь на 16 июля.

Моргунов говорит, что в течение всего времени с момента атаки врачи боролись за его жизнь, однако, к сожалению, спасти мужчину медикам так и не удалось. Отмечается, что ему было всего 47 лет.

Он был гражданским. Человеком, который просто делал свою работу, но потерял жизнь из-за войны, которую принес на нашу землю агрессор. Выражаю искренние соболезнования родным. Винницкий городской совет выделит семье погибшего 50 тысяч гривен помощи. Вечная память Виталию, как и тысячам невинных жертв,

– написал он.

Напомним, той ночью Россия атаковала Украину ракетой Искандер-М и 400 БПЛА. Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы вместе сбили 198 БпЛА.