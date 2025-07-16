Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий первого заместителя начальника Винницкой ОВА Натальи Заболотной в эфире телемарафона.

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В каком состоянии пострадавшие в результате обстрела?

Этой ночью Винницкая область подверглась массированной атаке вражеских дронов – над регионом пролетали 28 ударных БпЛА.

В результате обстрела зафиксировано попадание по промышленным объектам гражданской инфраструктуры и жилых домах.

К сожалению, также известно о восьми пострадавших, пятеро из них получили ожоговые травмы. По словам Натальи Заболотной, сейчас двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, всем оказывается медицинская помощь.

По состоянию на сейчас ликвидированы все пожары, они были в нескольких локациях по Виннице. Сейчас идет разбор конструкций и ликвидация последствий,

– добавила заместитель начальника ОВА.

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Напомним, в ночь на 16 июля противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М, а также 400-ми ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы ПВО уничтожали дроны на Севере, Юге, Востоке и в центре страны.