Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар першої заступниці начальника Вінницької ОВА Наталі Заболотної в ефірі телемарафону.

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У якому стані постраждалі внаслідок обстрілу?

Цієї ночі Вінниччина зазнала масованої атаки ворожих дронів – над регіоном пролітали 28 ударних БпЛА.

Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання по промислових об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках.

На жаль, також відомо про вісьмох постраждалих, п'ятеро з них отримали опікові травми. За словами Наталі Заболотної, наразі двоє потерпілих перебувають у важкому стані, усім надається медична допомога.

Станом на зараз ліквідовано усі пожежі, вони були в кількох локаціях по Вінниці. Зараз триває розбір конструкцій і ліквідація наслідків,

– додала заступниця начальника ОВА.

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Нагадаємо, в ніч проти 16 липня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М, а також 400-ми ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищували дрони на Півночі, Півдні, Сході та в центрі країни.