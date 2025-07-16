Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Напад росіян тривав із вечора 15 липня.

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Як відпрацювала ППО 16 липня?

Росіяни здійснили комбінований обстріл України з районів Шаталово, Брянська, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, та тимчасово окупованої Чауди в Криму. Ворог застосував близько 255 "Шахедів" та БпЛА інших типів. Основними напрямками удару цієї ночі був Кривий Ріг, Харків та Вінниця, Одеська та Сумська області.

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи разом збили 198 ворожих БпЛА типу "Шахед" та інші безпілотники. 145 дронів-імітаторів були локаційно втрачені та знешкоджені.

Російська армія також застосувала проти України одну ракету, яка влучила в Кривому Розі. Там зруйноване промислове підприємство, а кілька районів міста залишилися без світла. Поранень зазнав 17-річний хлопчик. Також 57 БпЛА влучили у 12 локаціях, уламки дронів впали на 2 локаціях.