Местные власти заявили о повреждениях гражданской инфраструктуры, в частности охвачены огнем административное здание и легковые автомобили, выбиты окна в жилых домах, передает 24 Канал.

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Какие еще разрушения вызвала атака на Одессу 22 июля?

Также отмечается, что в результате удара по Одессе повреждена одна из пожарно-спасательных частей, а также общежитие пожарной части.

В здании выбиты окна, поврежден фасад.

В ГСЧС уточнили, что личный состав не пострадал. Спасатели находились в укрытии.

Последствия атаки на Одессу / Фото ГСЧС

К слову, россияне попали управляемой авиабомбой в десятиэтажку в Краматорске. 10-летний мальчик погиб. 8 человек ранены. В общем повреждены 3 многоэтажки и админздание. Из-за российского удара есть жертвы и в Славянске. Там две авиабомбы попали по центру города.

Напомним, что поздно вечером 21 июля оккупанты ударили КАБами по Сумах.

Ранены 3 человека, из них – один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек.