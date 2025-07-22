Украинские истребители были в воздушном пространстве Румынии всего несколько минут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Минобороны Румынии.

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Что известно об украинских самолетах, пересекших воздушное пространство Румынии?

По сообщению румынского Министерства обороны, с 03:30 до 06:00 они обнаружили 12 украинских воздушных целей к северу от Румынии. Из них 4 на несколько минут пересекли воздушное пространство Румынии.

Четыре из них непреднамеренно проникли на несколько минут в воздушное пространство нашей страны в районах Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус, не создавая реальной угрозы национальной безопасности, жизни людей или румынскому наследию,

– отметили в ведомстве.

В отчете также указано, что Румыния поднимала в небо 2 собственных F-16, впоследствии к ним присоединились еще 2 италийских Eurofighter Typhoon. Эти самолеты проводили мониторинг ситуации на румынско-украинской границе.

Напомним, российская армия вечером 21 июля запустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого есть разрушения в нескольких регионах.