Місцева влада заявила про пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема охоплені вогнем адміністративну будівлю та легкові автівки, вибиті вікна у житлових будинках, передає 24 Канал.

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Які ще руйнування спричинила атака на Одесу 22 липня?

Також зазначається, що внаслідок удару по Одесі пошкоджена одна із пожежно-рятувальних частин, а також гуртожиток пожежної частини.

У будівлі вибиті вікна, пошкоджений фасад.

У ДСНС уточнили, що особовий склад не постраждав. Рятувальники перебували в укритті.

Наслідки атаки на Одесу / Фото ДСНС

До слова, росіяни влучили керованою авіабомбою у десятиповерхівку у Краматорську. 10-річний хлопчик загинув. 8 людей поранені. Загалом пошкоджені 3 багатоповерхівки та адмінбудівлю. Через російський удар є жертви й у Слов'янську. Там дві авіабомби влучили по середмістю.

Нагадаємо, що пізно увечері 21 липня окупанти вдарили КАБами по Сумах.

Поранено 3 людей, з них – одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб.