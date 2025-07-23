Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности городской военной администрации Артема Кобзаря.

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Какие последствия вражеской атаки?

Поздно вечером 22 июля россияне совершили атаку на Сумы. Местные жители слышали взрывы в городе в 23:42.

Артем Кобзарь рассказал об отключении света в городе в результате атаки. По его словам, после российских ударов по объектам гражданской инфраструктуры часть Сум осталась без электроснабжения, некоторые медицинские учреждения работают на генераторах.

Глава Сумской ОГА Олег Григоров подчеркнул, что продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Развернут оперативный штаб. К нему привлечены энергетики, спасатели, коммунальные службы – все, кто необходим для быстрого реагирования,

– рассказал он.

Также известно, что в связи с вражескими атаками все объекты водоканала обесточены и переведены на аварийно-резервное питание. Городской голова рассказал, что вода будет подаваться по графику с пониженным давлением:

с 5:00 до 10:00;

с 18:00 до 22:00.

Он отметил, что из-за обесточивания подкачивающих насосов ЦТП водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать. Подача воды в обычном режиме, по словам Александра Лысенко, восстановится после стабилизации энергоснабжения.