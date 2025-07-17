Сейчас без электроэнергии Мелитополь, Энергодар и другие районы. Причины отключения уточняются.
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Вечером 17 июля появилась информация, что оккупанты в Запорожской области погрузились в темноту. На захваченной им части украинской земли нет света.
Сейчас без электроэнергии Мелитополь, Энергодар и другие районы. Причины отключения уточняются.
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