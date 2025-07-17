Про масове відключення електрики повідомляє окупаційна влада, передає 24 Канал.
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Чому на окупованому Запоріжжі немає світла?
Наразі електроенергії немає в Енергодарі, Мелітополі, Приморську та Веселівському районі Запорізької області.
Причини блекауту не називають.
Нагадаємо, що уночі 2 червня окупанти на Запоріжжі та Херсонщині вже жалілися на часткове вимкнення світла. Тоді захоплені росіянами райони опинилися під атакою українських дронів. У мережі писали про влучання та пожежі. Зокрема, тоді було завдано удару по складу з боєкомплектом у Мелітополі.
Росіяни плакалися, що на складнощі в отриманні інформації щодо БпЛА у зв'язку з "падінням" інтернету. Мовляв, доводиться орієнтуватися по звуку.
Пізніше гауляйтер Сальдо заявив, що "уламками збитих БпЛА" пошкоджено підстанцію у Генічеському районі Херсонщини, а також підстанцію в Мелітопольському районі Запорізької області.