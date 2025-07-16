Детальніше у вівторок, 15 липня, розповіли в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає 24 Канал. Символічна передача реліквії відбулася в День Української Державності.

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Що відомо про реліквію?

Представники ГУР урочисто передали рятувальникам державний прапор ДСНС, який декілька років пролежав у схованці на окупованій, а згодом звільненій Донецькій області.

Я побачив його випадково. Дістав згорток – у ньому був прапор, поруч – пачка цигарок. Забрав одразу, не міг залишити. Це не просто прапор – це реліквія, це пам'ять, це частина душі тих, хто був тут до нас. Він був зі мною ще місяць, поки не повернувся із завдання,

– розповів розвідник.

Символічна передача прапора: дивіться фото

"Цей прапор, збережений у темряві окупації, дочекався повернення додому. Він пройшов крізь роки війни, але залишився цілим – як і віра українців у свою державу", – написали рятувальники.

Нагадаємо, до Дня Військово-Морських Сил ЗСУ, який відзначають 6 липня, в Одесі встановили національний рекорд. Курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС, завдовжки 35 метрів і завширшки 19,8 метра.