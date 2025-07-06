Воїнів, зокрема, привітали президент Володимир Зеленський, Головком Олександр Сирський та ГУР. Про це повідомляє 24 Канал.

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День Військово-Морських Сил ЗСУ

Президент України описав день як свято військових, що тримають оборону одразу на трьох стихіях. Українські ВМС знищили або пошкодили 28 російських кораблів, серед яких є флагман Чорноморського флоту Росії – крейсер "Москва" та підводний човен.

Завдяки їм, під контролем України залишається острів Зміїний, а ворожого десанту в Одесі як не було, так і не буде.

Воїни Військово-Морських сил ЗСУ тримають оборону на воді, на суші, прикривають небо й роблять усе для безпеки нашої держави,

– написав президент.

Разом з усіма Силами оборони, ВМС доводять здатність України захищати власні інтереси. Їхні зусилля дозволяють функціонувати "зерновому коридору".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав військових та пригадав моряків, які поклали свої життя за незалежність України.

Ворог намагався відрізати нас від моря, підірвати економіку. Та в результаті – ми відсунули його від наших берегів,

– зазначив Сирський.

У ГУР також привітали Військово-Морські Сили з професійним святом і наголосили, що разом з ними витіснили залишки Чорноморського флоту Росії до віддалених портів. Також підкреслили, що саме ВМС гарантують безпеку морського експорту України.

Встановили національний рекорд з нагоди свята

Командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа Олексій повідомив, що з нагоди святкування в Одесі встановили національний рекорд України. Там, курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС. Його довжина сягає 35 метрів, а ширина – 19,8 метра.

Найбільший прапор Військово-Морських Сил ЗСУ: дивіться відео