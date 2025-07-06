Воинов, в частности, поздравили президент Владимир Зеленский, Главком Александр Сырский и ГУР. Об этом сообщает 24 Канал.

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День Военно-Морских Сил ВСУ

Президент Украины описал день как праздник военных, держащих оборону сразу на трех стихиях. Украинские ВМС уничтожили или повредили 28 российских кораблей, среди которых есть флагман Черноморского флота России – крейсер "Москва" и подводная лодка.

Благодаря им, под контролем Украины остается остров Змеиный, а вражеского десанта в Одессе как не было, так и не будет.

Воины Военно-Морских сил ВСУ держат оборону на воде, на суше, прикрывают небо и делают все для безопасности нашего государства,

– написал президент.

Вместе со всеми Силами обороны, ВМС доказывают способность Украины защищать собственные интересы. Их усилия позволяют функционировать "зерновому коридору".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил военных и вспомнил моряков, которые положили свои жизни за независимость Украины.

Враг пытался отрезать нас от моря, подорвать экономику. И в результате – мы отодвинули его от наших берегов,

– отметил Сырский.

В ГУР также поздравили Военно-Морские Силы с профессиональным праздником и отметили, что вместе с ними вытеснили остатки Черноморского флота России в отдаленные порты. Также подчеркнули, что именно ВМС гарантируют безопасность морского экспорта Украины.

Установили национальный рекорд по случаю праздника

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа сообщил, что по случаю празднования в Одессе установили национальный рекорд Украины. Там, курсанты и лицеисты развернули самый большой флаг ВМС. Его длина достигает 35 метров, а ширина – 19,8 метра.

Самый большой флаг Военно-Морских Сил ВСУ: смотрите видео