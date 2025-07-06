Неоднократно дата праздника менялась, но только в 2015 году получила фиксированное решение. Это профессиональный праздник тех людей, которые круглосуточно заботятся о защите морских рубежей нашей страны, которые уничтожают врага на суше, воздухе и море, которые обеспечивают исправность кораблей. И хотя это далеко и не весь список тех, кто относится к ВМС, однако все заслуживают искреннее поздравление и благодарность, пишет LifeStyle24.

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История праздника Военно-морских Сил Украины

Впервые День ВМС Украины отметили 1 августа 1997 года в Севастополе. Тогда подняли военно-морские флаги нашей страны на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины. Интересно, что дату выбрали не случайно. Ее посвятили первым масштабным учениям флота "Море-96", которые проходили с 30 июля по 1 августа 1996 года.

В 2006 году Виктор Ющенко подписал указ, в соответствии с которым, День Военно-морских сил Украины начали отмечать в первое воскресенье июля. В 2012 году президент-беглец Виктор Янукович изменил эту дату на последнее воскресенье июля, ведь в аналогичный день отмечают День флота в стране-террористке – России. И в 2015 году украинцы снова вернулись к празднованию в первое воскресенье июля.

Поздравления с Днем Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины

Сегодня хочу поздравить вас с Днем Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины! Желаю вам крепкого здоровья, несокрушимой веры в свои силы, семейного уюта и мирного неба над головой. Пусть ваши профессиональные успехи всегда сопровождаются заслуженными наградами, а все ваши действия приносят только победу и благополучие Украине.

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Поздравляю тебя с Днем Военно-Морских сил Украины! Желаю тебе плыть волнами роскоши и счастья. Не тонущего благополучия, всплеска радостей, любви, как океан, необъятного везения и потока благ в жизни.

С Днем ВМС Украины / Коллаж LifeStyle24

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, удачи и благополучия. Хочу выразить глубокое уважение и благодарность всем, кто защищает нашу страну, благодарю вас за ваш боевой и трудовой героизм, за вашу смелость и преданность. Пусть и в дальнейшем будет плодотворным ваш нелегкий, но такой необходимый Украине труд. Берегите себя, крепкого вам здоровья и мирного неба над головой!

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В День Военно-Морских сил Украины хочу пожелать хорошего, потрясающей жизни, как море. Пусть здоровье всегда остается крепким, пусть счастье будет безграничным, пусть силы наполняют тело и дух каждый день. Желаю удачи и успеха, всегда держать высокую волну уверенности и стабильности в жизни.

С Днем Военно-морских Сил Украины / Коллаж LifeStyle24

С Днем Военно-морских Сил! Вы – гордость нашей страны! Пусть всегда сопровождает Вас попутный ветер и ясное небо!

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Поздравляю с Днем Военно-морских Сил Украины! Пусть для Вас всегда будет штиль на море, а счастливая звезда горит ярким светом и указывает путь домой. За Вашу смелость и доблесть, за преданность своей стране говорим Вам – "Спасибо!" С праздником!

С Днем Военно-морских Сил Украины / Коллаж LifeStyle24