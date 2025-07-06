Неодноразово дата свята змінювалась, але тільки у 2015 році отримала фіксовану ухвалу. Це професійне свято тих людей, які цілодобово дбають про захист морських рубежів нашої країни, які знищують ворога на суходолі, повітрі та морі, які забезпечують справність кораблів. Та хоч це далеко і не весь список тих, хто належить до ВМС, однак усі заслуговують на щире привітання та подяку, пише LifeStyle24.

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Історія свята Військово-морських Сил України

Вперше День ВМС України відзначили 1 серпня 1997 року у Севастополі. Тоді підійняли військово-морські прапори нашої країни на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, які перейшли до складу ВМС України. Цікаво, що дату обрали не випадково. Її присвятили першим масштабним навчанням флоту "Море-96", які проходили з 30 липня по 1 серпня 1996 року.

У 2006 році Віктор Ющенко підписав указ, відповідно до якого, День Військово-морських сил України почали відзначати у першу неділю липня. У 2012 році президент-втікач Віктор Янукович змінив цю дату на останню неділю липня, адже в аналогічний день відзначають День флоту у країні-терористці – Росії. Та у 2015 році українці знову повернулись до святкування у першу неділю липня.

Привітання з Днем Військово-морських Сил Збройних Сил України

Сьогодні хочу привітати вас з Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України! Бажаю вам міцного здоров'я, незламної віри у свої сили, родинного затишку та мирного неба над головою. Нехай ваші професійні успіхи завжди супроводжуються заслуженими нагородами, а всі ваші дії приносять тільки перемогу та добробут Україні.

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Вітаю тебе із Днем Військово-Морських сил України! Бажаю тобі плисти хвилями розкоші та щастя. Не тоне благополуччя, сплеску радостей, любові, як океан, неосяжного везіння і потоку благ у житті.

З Днем ВМС України / Колаж LifeStyle24

У цей святковий день бажаю міцного здоров'я, удачі та добробуту. Хочу висловити глибоку повагу і вдячність усім, хто захищає нашу країну, дякую вам за ваш бойовий і трудовий героїзм, за вашу сміливість та відданість. Нехай і надалі буде плідною ваша нелегка, але така необхідна Україні праця. Бережіть себе, міцного вам здоров'я та мирного неба над головою!

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У День Військово-Морських сил України хочу побажати гарного, приголомшливого життя, як море. Нехай здоров'я завжди залишається міцним, хай щастя буде безмежним, нехай сили наповнюють тіло і дух кожного дня. Бажаю удачі та успіху, завжди тримати високу хвилю впевненості й стабільності в житті.

З Днем Військово-морських Сил України / Колаж LifeStyle24

З Днем Військово-морських Сил! Ви – гордість нашої країни! Хай завжди супроводжує Вас попутний вітер і ясне небо!

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Вітаю з Днем Військово-морських Сил України! Нехай для Вас завжди буде штиль на морі, а щаслива зоря горить яскравим світлом і вказує шлях додому. За Вашу сміливість і доблесть, за відданість своїй країні кажемо Вам – "Дякую!" Зі святом!

З Днем Військово-морських Сил України / Колаж LifeStyle24