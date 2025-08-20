Где сейчас российские дроны, в каких областях есть угроза, что известно об атаке "Шахедами" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно об атаке "Шахедами" сегодня?
Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытии.
Группы ударных беспилотников в Донецкой и Харьковской областях курсом на запад/север. Мониторинговые каналы пишут о пусках "Шахедов" из 5 локаций: Также отмечают, что зафиксированы подготовительные действия к запуску ударных дронов с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.
Сколько “Шахедов” сбили ночью 20 августа?
Заметим, что в ночь на 20 августа Россия также атаковала Украину. Террористы запустили 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и 93 ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.
ПВО сбила или подавила баллистическую ракету, 62 "Шахеда" и дроны-имитаторы на Севере и Востоке Украины.
Воздушные силы сообщили о попадании российской ракеты и ударных беспилотников на 20 локациях.