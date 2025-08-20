Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти.

Зверніть увагу Росія запустила "Шахеди": тривога у Києві й низці областей

Чи є загроза ракетного обстрілу сьогодні?

Близько 23:00 OSINT-канал "Каменський пацюк" написав, що відмічено дії Росії, які "вказують на підготовку до завдання ракетного удару" з застосуванням стратегічної авіації. Водночас закликали зберігати спокій.

Уже через кілька хвилин зазначили, що, за попередньою інформацією, начебто можливе застосування ракет "Кинджал" з 3 бортів МіГ-31К упродовж ночі.

Згодом також повідомили про загрозу застосування крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Моніторингові канали пишуть, що в море виведено 1 підводний носій. Можливий залп – 6 ракет.

О 23:57 написали про зліт стратегічного бомбардувальника Ту-160 з аеродрому "Енгельс-2". Також за кілька хвилин повідомили про зліт Ту-95МС, пізніше – про ще один, уже з "Оленьї".

Станом на 00:26 пишуть вже про 4 борти Ту-95 в повітрі.

Зверніть увагу! Офіційних повідомлень про загрозу ракетного обстрілу наразі не було. Повітряні сили попереджали тільки про російські безпілотники.



Зберігайте спокій і слідкуйте за офіційною інформацією. У разі оголошення повітряної тривоги не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

Що вже відомо про атаку "Шахедами" в ніч на 21 серпня?

Про перші групи ворожих безпілотників Повітряні сили написали о 18:47. Уточнили, що російські дрони на Донеччині та Харківщині курсом на захід/північ.

Близько 20:12 у небі над Харковом зафіксували ворожий безпілотник. Голова ОВА закликав не знімати й не викладати в мережу роботу ППО. Вибухи у Харкові пролунали о 20:38.

Також було гучно у Сумах. Там вибух прогримів близько 21:20.

Пізніше, о 23:31, у повітряному просторі Київщини зафіксували БпЛА. Сили ППО працювали по цілі. За кілька хвилин вибухи також пролунали у Києві. Влада повідомила про роботу ППО.

