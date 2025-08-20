Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Сумах?
Близько 21:07 група "Шахедів" рухалася на Сумщині в напрямку Чернігівської та Полтавської областей. Із заходу на регіон рухалися одразу кілька БпЛА. Протиповітряна оборона збивала ворожі повітряні цілі.
Звуки вибухів у Сумах пролунали близько 21:19. Попередньо відомо, що дрони не досягли своїх цілей та були збиті українськими захисниками.
Наразі більше подробиць немає. Офіційна влада надасть коментарі, якщо атака завдала наслідкіа для міста чи його околиць.
Нагадаємо, увечері 20 серпня ворог атакував ракетами Одеську область, завдавши балістичного удару. Також "Шахеди" збивали в Харківській області, дрони фіксували над обласним центром.
Коли росіяни востаннє атакували Суми?
Вдень 20 серпня російська армія завдала першого удару по Сумах. У Сумському районі тривогу оголосили о 13:17, а за кілька хвилин в місті було гучно. Подробиць тієї атаки наразі нема.
Тієї ж ночі росіяни атакували Охтирська громаду 15-ма ударними БпЛА. Вказувалося, що 8 безпілотників влучили по житловому сектору.
Російські війська також атакували місто вночі та ввечері 18 серпня. До ранку тривала ліквідація наслідків після падіння ударних безпілотників по об'єктах цивільної інфраструктури. Тоді росіяни поцілили по Сумському державному університету.