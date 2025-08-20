Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія атакувала Україну "Шахедами", під ударом було відразу кілька областей: які наслідки

Що відомо про вибух в Сумах?

Вдень в середу, 20 серпня, в Сумах було гучно. Зазначимо, що в Сумському районі тривогу оголосили о 13:17.

Вже о 13:24 в Сумах чули звук вибуху.

Станом на 13:42 в області все ще лунає сигнал тривоги. Місцева влада наразі додаткової інформації щодо вибуху не надала.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Ворог вночі атакував Сумщину: деталі