Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух в Сумах?
Вдень в середу, 20 серпня, в Сумах було гучно. Зазначимо, що в Сумському районі тривогу оголосили о 13:17.
Вже о 13:24 в Сумах чули звук вибуху.
Станом на 13:42 в області все ще лунає сигнал тривоги. Місцева влада наразі додаткової інформації щодо вибуху не надала.
Ворог вночі атакував Сумщину: деталі
- Окупанти в ніч проти 20 серпня масовано атакували Сумщину, зокрема, під ударом БпЛА опинилася Охтирська громада.
- За даними ОВА, близько опівночі росіяни атакували громаду 15-ма ударними БпЛА. Вказувалося, що 8 безпілотників влучили по житловому сектору.
- За медичною допомогою звернулися 14 людей, серед них – 3 дітей. Найменшому постраждалому ще немає й року.