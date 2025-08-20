Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрыве в Сумах?

Днем в среду, 20 августа, в Сумах было громко. Отметим, что в Сумском районе тревогу объявили в 13:17.

Уже о 13:24 в Сумах слышали звук взрыва.

По состоянию на 13:42 в области все еще звучит сигнал тревоги. Местные власти пока дополнительной информации о взрыве не предоставили.

