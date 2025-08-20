Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрыве в Сумах?
Днем в среду, 20 августа, в Сумах было громко. Отметим, что в Сумском районе тревогу объявили в 13:17.
Уже о 13:24 в Сумах слышали звук взрыва.
По состоянию на 13:42 в области все еще звучит сигнал тревоги. Местные власти пока дополнительной информации о взрыве не предоставили.
Враг ночью атаковал Сумскую область: детали
- Оккупанты в ночь на 20 августа массированно атаковали Сумскую область, в частности, под ударом БпЛА оказалась Ахтырская община.
- По данным ОВА, около полуночи россияне атаковали общину 15-ю ударными БПЛА. Указывалось, что 8 беспилотников попали по жилому сектору.
- За медицинской помощью обратились 14 человек, среди них – 3 детей. Самому маленькому пострадавшему еще нет и года.