Внаслідок цього зруйновано один з корпусів навчального закладу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве видання "Кордон.Медіа" та виконувача обов'язків Сумського міського голови Артема Кобзаря.

Які наслідки атаки на Суми?

Цієї ночі Росія застосувала щонайменше чотири ударні безпілотники, які прицільно вдарили по об’єктах цивільної інфраструктури. Росіяни поцілили по Сумському державному університету. Пожежу гасили аж до ранку.

Наслідки атаки на Сумський державний університет / Фото "Кордон.Медіа"

Завідувач кафедри журналістики та філології університету Володимир Садівничий розповів "Кордон.Медіа", що на третьому поверсі після пожежі приміщення залиті водою. Аудиторії кафедри вогонь не зачепив, але вони пошкоджені вибуховою хвилею.

Окрім цього, в одному із кабінетів ледь тримається віконна рама. Вікон також немає у режисерській, монтажній та телестудії.

У Сумському державному університеті розповіли про наслідки атаки: відео "Кордон.Медіа"

Доцент кафедри прикладної екології Роман Васькін каже, що наслідки влучань будуть даватися взнаки протягом багатьох років, відновити все після атаки буде досить складно.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення через загрозу обстрілів студенти навчаються дистанційно й аудиторії пустували. Тепер приміщення, де колись проводили пари, більше не придатні для навчання.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на цинічну російську атаку. Він заявив, що окупанти зруйнували навчальний заклад, де мали б навчатися студенти, будувати своє майбутнє.

Виникає логічне питання: чи не у російських університетах вчать саме такій "тактиці війни" – бити по цивільних, нищити університети, школи, лікарні? Це не випадковість і не "помилка". Це продумана стратегія – війна проти цивільного життя,

– написав він.

А також додав, що Росія воює з українською освітою, культурою та з нашим майбутнім.

Атака на Суми: коротко про головне