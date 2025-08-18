Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка причина вибухів у Сумах?
Вдень 18 серпня, близько 13:17 у Сумах пролунало щонайменше два вибухи. Повітряну тривогу оголосили у Сумському районі о 12:47.
Повітряні сили писали про активність тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей,
– додали в ПС.
