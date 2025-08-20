Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о взрывах в Сумах?

Около 21:07 группа "Шахедов" двигалась на Сумщине в направлении Черниговской и Полтавской областей. С запада на регион двигались сразу несколько БпЛА. Противовоздушная оборона сбивала вражеские воздушные цели.

Звуки взрывов в Сумах раздались около 21:19. Предварительно известно, что дроны не достигли своих целей и были сбиты украинскими защитниками.

Пока больше подробностей нет. Официальная власть предоставит комментарии, если атака нанесла последствия для города или его окрестностей.

Напомним, вечером 20 августа враг атаковал ракетами Одесскую область, нанеся баллистический удар. Также "Шахеды" сбивали в Харьковской области, дроны фиксировали над областным центром.

Когда россияне в последний раз атаковали Сумы?