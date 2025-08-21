За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, у місті чули наслідки роботи протиповітряної оборони, інформує 24 Канал.

Дивіться також У Києві та на Київщині лунали вибухи

Що відомо про вибухи у Львові та області?

На Львівщині працює ППО. Нічого не знімайте і ніде не викладайте!

– наголосив Козицький.

Зазначимо, що раніше про рух безпілотників повідомляла обласна влада. За попередньою інформацією, ворожий дрон заходив на територію Винник. Туди "Шахед" направився з боку Золочева.

Зверніть увагу! Вже через кілька хвилин після перших вибухів монітори повідомили про повторні "Шахеди" на місто. За словами мера Андрія Садового, пролунали 3 вибухи.

Окрім "шахедної" атаки Україна перебуває під ударом крилатих ракет. Вони теж попрямували у бік західних областей. Востаннє їх фіксували на території Івано-Франківської області. Вектор руху був південно-західний.

Що відомо про атаку на Волинь?



Майже у той самий час, що дрони долетіли до Львова, гучно було і у Луцьку. За інформацією мера міста Ігоря Поліщука, "Шахед" був вже на підльоті. Наслідки наразі невідомі.