Такую информацию сообщил председатель Закарпатской областной государственной и военной администрации Мирослав Билецкий на месте удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал "Мы-Украина".
Какие последствия удара по Закарпатью?
Мирослав Билецкий рассказал новые детали удара по предприятию в Мукачево. Для атаки на этот объект россияне использовали две ракеты.
Это гражданская инфраструктура, где изготавливались бытовые приборы, это иностранная инвестиция. К сожалению, две ракеты типа "Калибр" попали сегодня в 04:40. Как следствие, имеем 12 человек, работников этого завода, которые были ранены,
– рассказал он.
По его словам, всех пострадавших госпитализировали в больницу, из них два человека находятся в тяжелом состоянии. Сейчас спасатели пытаются потушить пламя. Ситуация, по данным чиновника, находится под контролем.
Добавим, что в своем телеграмм-канале Билецкий обратился к жителям Мукачевского и Ужгородского районов. В связи с пожаром, возникшим после удара по предприятию, в воздухе наблюдается значительное задымление.
На фоне того, что продукты горения могут быть вредными для здоровья, всех местных призывают закрыть окна и двери, а также воздержаться от выхода на улицу без крайней необходимости, в частности это касается детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания дыхательных путей.
Задымление после атаки / Фото Мирослава Билецкого
Как на атаку отреагировали в ЦПД?
Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко позже уточнил, что атакованный завод принадлежит американской компании, которая специализируется на электронике. Подобный удар нанесли не впервые.
"До этого россияне атаковали польское предприятие в Виннице, а также мощности азербайджанского Socar. Гражданские объекты. Путин как обычная крыса передает сигнал Трампу. Даже не знаю, есть ли более отвратительная нация на планете, чем р*сня. Обычные крысы гнилые", – написал он.
Что известно об ударе по предприятию?
- Сначала на официальной странице горсовета в соцсетях утром сообщили, что в результате вражеской атаки ночью произошел удар по территории одного из предприятий города. Отмечали, что на месте работают спасательные службы.
- Впоследствии в ОВА сообщили, что из-за атаки разрушены складские помещения, загорелся пожар на месте. Там развернули оперативный штаб. Местных призвали сохранять спокойствие и не распространять кадры с места происшествия.
- Кроме того, сообщали о падении "Шахеда" в селе Липовец Хустского района. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач. Информации о жертвах нет.