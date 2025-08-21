Целью ударов был промышленный объект. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Какие последствия ракетной атаки по Мукачево?
Российские войска нанесли ракетные удары по промышленному объекту в Мукачево. В результате на территории предприятия возник масштабный пожар площадью около 7 тысяч квадратных метров.
Известно о 15 пострадавших от российского удара.
На месте работают оперативные службы. Ликвидация последствий продолжается.
ГСЧС ликвидирует последствия удара в Мукачево
Что известно о ракетном обстреле Мукачево?
- В ночь на 21 августа россияне нанесли ракетный удар по Мукачевскому району. В результате удара разрушены складские помещения, занялся пожар. Пострадавших госпитализировали в больницу, из них два человека находятся в тяжелом состоянии.
- В результате удара разрушены складские помещения, занялся пожар на месте, сейчас продолжается спасательная операция.
- Известно, что 2 ракеты "Калибр" попали в завод по производству бытовых приборов.