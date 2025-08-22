Чи будуть відбудовувати завод у Мукачево?

Уряд планує виділити на допомогу у відбудові цього заводу до 16 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Василя Іванчо.

Василь Іванчо Заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Вже комунікуємо із заступником керівника Офісу президента Віктором Микитою і Міністерством економіки. Після завершення робіт з ліквідації наслідків ракетного удару розпочнемо формувати пакет документів на оперативне отримання державної допомоги на відновлення виробничих потужностей.

Іванчо каже, що людей, які працювали на цьому підприємстві, планують працевлаштувати. Таким чином уряд хоче зберегти кваліфікованих фахівців та забезпечити їм виплату заробітної плати. Департамент економіки ОВА уже займається цим питанням

Який завод у Мукачеві уразили росіяни?

Внаслідок російської атаки постраждало 19 працівників американського заводу Flex. Великої кількості жертв вдалося уникнути, завдяки тому, що 600 робітників, які були на зміні, спустилися в укриття, зазначила прем'єрка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністр України Рік тому ми з командою відвідали завод. Тоді мене вразили масштаб інвестицій, технологічність і сила цього підприємства. І куди б ми не приїжджали у відрядження за кордон: у Японію, Берлін чи інші міста – скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут, в Україні.

Цікаво! На американському підприємстві Flex працювало 2 600 працівників. Відомо, що за 7 місяців цього року цей завод сплатив податків на 285 мільйонів гривень.